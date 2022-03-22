Оперативна обстановка: у Генштабі розповіли про ситуацію на початок 27 доби війни

Зазначається, що протягом останньої доби істотних змін в положенні та характері дій сил оборони - не відзначено. При цьому захисники України продовжували завдавати ударів по угрупованнях військ ворога, який намагався утримати захоплені рубежі, і досягли успіху на окремих напрямках.

Підрозділами Повітряних Сил ЗСУ та протиповітряної оборони Сухопутних військ за день уразили понад 9 повітряних цілей противника: 1 літак, 6 БПЛА та 2 вертольоти, а кількість збитих ракет - уточнюється.

Також наша авіація завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки і живій силі окупантів, вела повітряні бої та здійснювала перехоплення повітряних цілей.

"Відзначені більш активні дії авіації ворога за останню добу", - розповіли в Генштабі.

На Донецькому та Луганському напрямках противник продовжує спроби просунутися і закріпитися, але успіху не має.

У противника залишаються суттєві проблеми із забезпеченням своїх військ.

"За наявною інформацією, російські окупаційні війська, що діють на території України мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Аналогічною є ситуація з пальним, поповнення яким, здійснюється шляхом перевезення автоцистернами. Трубопровідне сполучення для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося", - йдеться у зведенні.

Російські загарбники продовжують проводити агресивну пропагандистську роботу, намагаючись втягнути ЗС Білорусі у війну проти України.

На території ОРЛО противник продовжує проводити мобілізацію серед "ЛНРівців". Значна частина жителів не підтримує політику окупантів, не хоче брати в руки зброю і ховається від представників окупаційної "влади".

"Показовим є те, що мобілізація проводиться хаотично, люди яких мобілізують розподіляються не за спеціальностями, більшість з них немає ніякої військової спеціальності, тому що ніколи не проходили військової служби. З громадянами, що мають російські паспорти підписуються контракти, хто має лише паспорт псевдореспубліки - оформлюється як доброволець", - розповіли в Генштабі.

Військові ЗСУ відбили 13 атак ворога та знищили 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи та 4 автомобілі. Підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі ворога. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб. Крім того, захисники Маріуполя знищили патрульний катер "Раптор" і комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3".