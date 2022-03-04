Оперативна обстановка: у Генштабі розповіли, як пройшов восьмий день війни з Росією

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронтах в різних регіонах за підсумками минулої доби, і оборону від російських окупаційних військ.

Про це 4 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ .

Зазначається, що зараз ворог зосередив основні зусилля на оточенні Києва й ослабленні опору в заблокованих населених пунктах.

"В ході виконання цього завдання, угруповання ЗС РФ вичерпали основну частину оперативних резервів та почали підготовку перекидання додаткових сил і засобів з Південного та Східного військових округів. Другі ешелони та більша частина оперативних резервів угруповань окупантів введено в операцію", - йдеться в повідомленні.

На Волинському напрямку противник силами двох БТГр перейшов до оборонних дій в районах н.п. Поліське та Кухарі. Можливо, противник здійснюватиме збройні провокації на кордоні, намагаючись втягнути Білорусь у війну проти України.

На Поліському напрямку угруповання окупантів з військових частин Східного військового округу силами до 15 БТГр проводить наступальну операцію в смузі Козаровичі, Вишгород, Обухів, а також зосереджує зусилля на напрямку Бишів, Українка.

У боротьбі за рубежі в районі н.п. Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів противник частково втратив наступальний потенціал.

Основні сили окупантів блоковані та зупинені в районі Макарова. Так, російські військові відійшли від Бучі та аеродрому Гостомель.

На Сіверському напрямку угруповання військ Центрального військового округу силами до 14 БТГр, а також 14 армійського округу Північного флоту проводить наступальну операцію в смузі Остер, Зазим'я; Березань, Вишеньки, зосереджуючи зусилля на напрямках Києва.

Одночасно окупанти проводять перегрупування, щоб продовжити наступ у напрямку Броварів.

На Слобожанському напрямку угруповання військ Західного військового округу силами до 16 БТГр проводить наступальну операцію, зосереджуючи зусилля на напрямку Новомосковська. Блокує Харків з півночі. Ворог захопив Балаклею. При цьому не домігся успіху в районі Охтирки та зосередив основні сили в районі Гадяча та Зіньківа.

На Донецькому напрямку угруповання ворога силами 1 та 2 армійських корпусів посилено 7 БТГр зі складу 8 армії продовжує наступальні дії для розвитку тактичного успіху на Новоайдарському, Волноваському та Маріупольському напрямках, окупанти вийшли до н.п. Новоолександрівка. Противник оточив Маріуполь.

У Луганському напрямку веде бойові дії в напрямку н.п. Старобільськ.

На Таврійському напрямку противник силами до 15 БТГр зосередив зусилля на напрямку Миколаїв - Вознесенськ. Після перегрупування і введення частини оперативних резервів у складі в БТГр наступає в напрямку Запоріжжя, частиною сил - на Маріуполь.

Також відзначено введення в операцію десантно-штурмових підрозділів ЗС РФ в напрямку Миколаєва. При цьому окупанти були зупинені на Миколаївському напрямку, проте мали частковий успіх на напрямку Вознесенська.

Відзначено переміщення великої кількості автомобільної техніки з окупованого Криму. Окупанти від туди здійснюють перевезення ув'язнених, щоб в Миколаївській області організувати заворушення.

У Чорному морі морське угруповання російських окупантів виведене з морських баз із завданням вражати надводні сили угруповання різнорідних сил українських ВМС.

Одночасно противник продовжує підготовку до висадки морського десанту в районах Затоки, Чорноморська, а прикриття груп здійснює загін кораблів вогневої підтримки і ракетна катерна ударна група.

Для подавлення системи протидесантної оборони України на Чорноморському узбережжі було зафіксовано залучення бомбардувальників Су-24М і помічено скидання касетних бомб РБК-500. Прикриття постачали винищувачами Су-30СМ.

"У всіх напрямках противник має втрати, демотивовані окупанти здаються в полон і кидають техніку. Ці трофеї допомагають бити російських загарбників. Боротьба триває! Перемога буде за нами! Слава Україні!" - відмічають в Генштабі.