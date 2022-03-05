Оперативна інформація: у Генштабі розповіли, як минула дев'ята доба війни

У Генеральному штабі ЗСУ поінформували про ситуацію в регіонах і на фронтах на початок сьомої доби оборони від російських окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ.

Основні зусилля російські окупанти зосередили на оточенні міст Київ і Харків. Також противник має намір вийти на адміністративні кордони в Луганській і Донецькій областях, щоб надалі створити сухопутний коридор з окупованим Кримом.

На Поліссі противник приступив до інженерних робіт з розгородження шляхів в районі Бородянки. Ймовірно, це робиться для подальшого висунення в напрямку Києва. Окупаційні підрозділи були зупинені у районах Шибене та Катюжанка. У районі Димера війська РФ продовжують створення району оборони.

На Донецькому напрямку противник активно використовує мобілізаційний ресурс з окупованих районів Донецької та Луганської областей у складі передових загонів ЗС РФ, що діють за напрямками до Харкова та Маріуполя. Окупанти намагаються знайти слабкі місця в обороні Маріуполя.

На Таврійському напрямку підрозділи противника зі складу 58 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ намагаються продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, а підрозділи зі складу 20 загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ - роблять спроби обійти Харків і рухатися в південно-західному напрямку.

В акваторії Чорного моря, де противник демонстрував готовність до проведення висадки морського десанту в районі Одеса - Затока, та через погіршення погодних умов інтервенти відвели корабельне угруповання і кораблі десанту в район західніше Кримського півострова.

Сили оборони Києва продовжують відбиття наступу противника, завдають втрат його наступальним угрупованням, утримують певні рубежі.

На білоруському кордоні з Україною продовжують перебувати БТГр зі складу 38 ОДБ ЗС РБ. Але значна кількість військовослужбовців відмовляються виконувати злочинні накази, і агресор намагається переконувати особовий склад виконувати завдання на території України.