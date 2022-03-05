ru ua
Сб, 05 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Оперативна інформація: у Генштабі розповіли, як минула дев'ята доба війни

Новость на русском →
Субота 05 березня 2022 01:42
Оперативна інформація: у Генштабі розповіли, як минула дев'ята доба війни Фото: українські військові (mil.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Генеральному штабі ЗСУ поінформували про ситуацію в регіонах і на фронтах на початок сьомої доби оборони від російських окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ.

Основні зусилля російські окупанти зосередили на оточенні міст Київ і Харків. Також противник має намір вийти на адміністративні кордони в Луганській і Донецькій областях, щоб надалі створити сухопутний коридор з окупованим Кримом.

На Поліссі противник приступив до інженерних робіт з розгородження шляхів в районі Бородянки. Ймовірно, це робиться для подальшого висунення в напрямку Києва. Окупаційні підрозділи були зупинені у районах Шибене та Катюжанка. У районі Димера війська РФ продовжують створення району оборони.

На Донецькому напрямку противник активно використовує мобілізаційний ресурс з окупованих районів Донецької та Луганської областей у складі передових загонів ЗС РФ, що діють за напрямками до Харкова та Маріуполя. Окупанти намагаються знайти слабкі місця в обороні Маріуполя.

На Таврійському напрямку підрозділи противника зі складу 58 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ намагаються продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, а підрозділи зі складу 20 загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ - роблять спроби обійти Харків і рухатися в південно-західному напрямку.

В акваторії Чорного моря, де противник демонстрував готовність до проведення висадки морського десанту в районі Одеса - Затока, та через погіршення погодних умов інтервенти відвели корабельне угруповання і кораблі десанту в район західніше Кримського півострова.

Сили оборони Києва продовжують відбиття наступу противника, завдають втрат його наступальним угрупованням, утримують певні рубежі.

На білоруському кордоні з Україною продовжують перебувати БТГр зі складу 38 ОДБ ЗС РБ. Але значна кількість військовослужбовців відмовляються виконувати злочинні накази, і агресор намагається переконувати особовий склад виконувати завдання на території України.

Раніше глава Харківської ОВА повідомив, що війська ЗСУ перейшли в контрнаступ у Харківській області.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст, - Зеленський
НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст, - Зеленський
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна