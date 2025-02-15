Совет директоров OpenAI выступил против предложения Маска о покупке компании

В начале этой недели генеральный директор OpenAI Сэм Альтман дал понять, что не рассматривает предложение Маска.

"Я думаю, что он, вероятно, просто пытается нас притормозить. Очевидно, что он является конкурентом", - сказал Альтман в интервью Bloomberg, когда его спросили, воспринимает ли он предложение Маска серьезно.

В свою очередь адвокат Маска Марк Тоберофф заявил 14 февраля, что не удивлен тем, что OpenAI отклонила предложение. Он также опроверг утверждение OpenAI о том, что компания не продается на фоне перехода на коммерческую основу.

"Конечно, они выставляют активы благотворительной организации (контроль над коммерческим предприятием) на продажу. В этом и заключается их "реорганизация", они просто продают ее себе за меньшую цену, чем предложил Маск, обогащая членов совета директоров, Альтмана, Брокмана и других, а не благотворительную организацию, как в классической сделке с собственной выгодой", - добавил он.

The Hill отмечает, что в конце декабря OpenAI объявила о планах реструктуризации компании в общественно полезную корпорацию. Фирма по разработке искусственного интеллекта, которая начинала как некоммерческая организация, сейчас имеет уникальную структуру, в которой некоммерческая организация контролирует коммерческую.