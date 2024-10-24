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Opel официально представил обновленный кроссовер Mokka: что изменилось

Фото: Opel официально представил обновленный кроссовер Mokka (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Немецкий автопроизводитель представил обновленный компактный кроссовер Opel Mokka. Экстерьер обновлен легкими штрихами, главным из которых стал новый логотип с подсветкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В фарах и задних фонарях появились трехсекционные боковые сегменты, также изменен передний бампер. Согласно концепции отказа от хромированных деталей, Mokka полностью лишена блестящих украшений, которые заменены черным декором.

Главной обновкой в салоне стала модернизированная передняя панель с двумя 10-дюймовыми экранами. Такой дуэт будет во всех комплектациях, тогда как раньше младшие варианты имели два 7-дюймовых экрана, а у топ-версии были дисплеи на 12 и 10 дюймов. При этом сохранены прежние физические кнопки и ручки быстрого доступа, а также блок управления климат-контролем. Голосовой помощник теперь с искусственным интеллектом ChatGPT. Также появилась площадка беспроводной зарядки и USB-C разъем на центральной консоли.

После рестайлинга у кроссовера осталось всего три варианта силовой установки. От турбодизеля компания отказалась в прошлом году, теперь под сокращение попала и базовая 100-сильная версия бензинового турбомотора. Так что начальная модификация в рестайлинговой гамме имеет "турботройку" на 1,2 литра мощностью 136 л.с. и шестиступенчатую "механику".

В гибридной версии этот двигатель сочетается с шестиступенчатым "роботом" и встроенным в него 48-вольтовым электромотором (28 л.с.). В конце концов из двух электрических версий осталась только старшая – с электромотором на 156 л.с. и тяговой батареей емкостью 54 кВт*ч. Заявленный пробег на одной зарядке – 403 км по циклу WLTP. Все модификации имеют только передний привод.

 

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Opel