ОПЕК+ будет сокращать добычу, риски рецессии возрастают, гривна снова укрепляется

Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко.
Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко.
На прошлой короткой деловой неделе в преддверии Пасхи рынки были не очень настроены на активную торговлю. Участники тем более не предпочитали принимать большие решения накануне двух важных групп данных за март: отчета Министерства труда США о занятости и американского индекса потребительских цен.
Впрочем, сначала рынкам все же пришлось реагировать на решение ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти на 1,16 млн баррелей в день, начиная с мая и до конца года. Решение было неожиданным, ведь еще три недели назад лидер блока Саудовская Аравия заявляла о планах оставлять добычу неизменной. Размер сокращения – более 1% от мирового потребления – является существенным для рынка, и поэтому цены на нефть подскочили за неделю на 7%. Также прыгнули цены на акции компаний энергетического сектора и немного подтянули за собой в минувший понедельник главные фондовые индексы.
Однако более высокие цены на нефть – это не только более высокие прибыли нефтегазового сектора. Это также более высокая инфляция, а значит и более высокие ставки центральных банков и более медленный экономический рост. На прошлой неделе хватало данных, говоривших о дальнейшем охлаждении западных экономик: снижении индексов промышленной активности в США и Европе, замедлении роста занятости в США, падении уровней заказов для американской промышленности. Все эти сигналы участники восприняли как повышение рисков рецессии.
В недельном же итоге это не вызвало значимого движения на рынках. Несколько прибавили в стоимости малорисковые активы: золото и платина подорожали на 2%, а доходности десятилетних и двухлетних американских казначейских облигаций снизились на 8 и 4 б.п. соответственно.
С другой стороны, отступил на 1% индекс Nasdaq Composite с его высокой долей в секторе высоких технологий. Однако изменения других общих индексов не были значительными: -0,1% - для S&P 500, 0% - для All-World FTSE, +0,2% - для Stoxx 600. Все ожидают американскую инфляционную статистику в эту среду, которая и сможет определить дальнейшее направление не только для рынков, но и для центральных банков.
Пока же видимость остается крайне ограниченной, и ведущие аналитические конторы уже не пересматривали прогнозы динамики индексов несколько месяцев. Несмотря на потрясения из-за банков, март показался в целом очень неплохим для рынков. Главным образом, из-за надежд инвесторов на то, что ФРС и другие центральные банки будут готовы ради стабилизации в банковском секторе в скором времени начать снижение ставок.
При этом рынки не заметили или не захотели заметить, что риторика регуляторов не изменилась. Инфляция остается очень высокой, а рынки занятости до сих пор достаточно напряжены. Центральные же банки все четче проводят границу между монетарной политикой и финансовой стабильностью. Кажется, в который раз рынки восприняли желаемое за действительное, а значит, должны быть готовы к возвращению к более суровой реальности.
Между тем, цены на украинские еврооблигации остаются почти неизменными в диапазоне 17-23 цента на доллар. Разве что по срокам обращения цены стали немного выравниваться за счет снижения цен на более короткие инструменты и незначительного увеличения цен на более длинные. Очевидно, сказывается неопределенность условий будущей реструктуризации евробондов, что несколько уравновешивает риски для всех выпусков.
На рынке ОВГЗ Министерство финансов сделало первое в апреле крупное погашение, рефинансировав его только на четверть. В результате существенно сократились портфели ОВГЗ всех групп вкладчиков, кроме частных лиц. В то же время, потребности украинских банков в приобретении "резервных" ОВГЗ могут только возрасти после введения более жестких требований НБУ к резервированию с 11 мая. Скорее всего, резервные бумаги остаются в ближайшей перспективе ключевым инструментом привлечения правительством средств на внутреннем рынке.
Гривна на прошлой неделе еще больше усилилась, прибавив еще 0,5% к 37.2-38.0 грн/доллар и таким образом еще немного приблизившись к официальному курсу. Всего с начала года укрепление гривны уже составляет около 7%. Здесь также следует отметить, что валовые международные резервы НБУ резко выросли в марте на 10,4% до 31,9 млрд долларов, что является одиннадцатилетним максимумом и стало возможным благодаря поступлениям международной финансовой помощи.