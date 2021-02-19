Небезпечний челендж "40 таблеток": для батьків і вчителів підготували інформацію

У відомстві зазначили, що діти можуть сприймати свою активність у соціальних мережах як гру та не розуміти наслідків своїх дій, що може призводити до катастрофічних випадків.

У зв'язку із цим міністерство повідомило, що на його сайті можна знайти розділ "БЕЗПЕКА ДІТЕЙ В ІНТЕРНЕТ" для підвищення рівня обізнаності батьків і вчителів. Зокрема, там розміщені поради для батьків щодо організації взаємодії "дитина-інтернет-мобільний зв'язок" від Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.

Також зазначається, що чат-бот "КІБЕРПЕС" у Telegram і Viber допоможе дізнатись про те, як діяти дітям, батькам і вчителям у разі кібербулінгу та анонімно отримати допомогу.

"Також можна знайти матеріали для проведення уроків та квестів для різних вікових груп щодо безпечної поведінки в інтернеті. Окрім того, у розділі розміщені рекомендовані Міністерством посібники для використання батьками та педагогами щодо навчання дітей безпечному користуванню інтернетом", - наголосили в МОН.

Окрім цього, діють телефони "гарячих ліній", за якими діти можуть отримати психологічну підтримку в разі, якщо вони потрапили в ризиковані для здоров’я ситуації, в тому числі випадки, пов’язані із соціальними мережами.

"Міністерство постійно звертає увагу у своїх зверненнях до департаментів освіти і науки ОДА, щоб насамперед діти знали, куди вони можуть анонімно звернутися за допомогою", - додали у прес-службі.