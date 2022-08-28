Чи небезпечне задимлення у Києві та області: відповідь ДСНС

У Києві та області відмічають імлу та відчувається стійкий запах гару. Проте це не представляє небезпеки для мешканців регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

За інформацією Укргідрометеоцентру станом на 19:00 територія України перебуває у малоградієнтному полі зі слабким вітром та низькою вологістю.

ДСНС повідомляє, що наразі у Києві та Київській області відмічають імлу. Зазначається, що імла - це атмосферне явище, яке полягає у погіршенні метеорологічної дальності видимості в нижньому шарі атмосфери за рахунок підвішених частинок пилу, диму, гарі.

Також зазначається, що імла утворилася через перенос повітряних мас з півночі, північного сходу, з районів, де певний проміжок часу були відсутні опади.

ДСНС заявляє, що це явище не є якимось аномальним чи небезпечним.