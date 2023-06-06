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Без осадков, но есть нюансы. Синоптики дали прогноз на сегодня

Фото: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 6 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Осадков сегодня, 6 июня, не будет практически по всей Украине. Правда, дожди с грозами все же зацепят два региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В частности, на Закарпатье и Прикарпатье днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер будет почти неощутимым, 3-8 м/с и будет постоянно менять направления.

Температура воздуха днем будет держаться в диапазоне 22-27°, а на высокогорье Карпат 14-19°.

Какой будет погода в ближайшие дни

По прогнозам синоптиков, с 6 по 9 июня в Украине в большей степени будет без осадков. Хотя 7 и 8 июня в западных областях, а также днем в четверг в Черниговской и Сумской областях прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Также в Украине еще больше потеплеет - до + 29 градусов.

Для справки

Чем запомнился синоптикам только начавшийся июнь

2 июня в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 18 м/с (65 км/ч). Этот показатель превысил на 2 м/с данные предыдущего рекорда, установленного в 2012 году.

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