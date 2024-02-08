Мокрый снег и дожди по всей Украине, кроме юга. Местами порывы ветра: погода на завтра

Завтра, 9 января, ожидается мокрый снег и дожди по всей территории Украины, кроме юга. В Карпатах и на Закарпатье местами значительные осадки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"Облачно с прояснениями. В Украине, кроме юга, мокрый снег и дождь, в Карпатах и на Закарпатье местами значительные осадки. В северной части на дорогах гололедица", - пишет пресс-служба.

Ветер ожидается юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от -2 до +5 ночью и от 0 до +9 днем;

на севере будет колебаться от -9 до 0 ночью и от -1 до +2 днем;

на юге будет колебаться от +2 до +5 ночью и от +11 до +15 днем;

на востоке будет колебаться от -4 до +1 ночью и от -2 до +1 днем.

Фото: погода на 9 февраля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями. Мокрый снег, днем на юге области с дождем. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области в течение суток будет колебаться от -3 до +2, а в Киеве ночью ожидается от -2 до 0, а днем от 0 до +2.

Снеголавинная ситуация

Значительная снеголавинная опасность ожидается 8-9 февраля на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

Фото: снеголавинная ситуация (facebook.com/lavyny.official)