В ОП розробляють концепцію оцінки соціально-економічного стану областей

Перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов повідомив про розробку концепції оцінки соціально-економічного стану областей та діяльності обласних державних адміністрацій на основі максимально об’єктивних кількісних параметрів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-служба Офісу президента.

Трофімов зазначив, що вона дасть змогу порівнювати результати діяльності ОДА у міжрегіональному та часовому розрізі й допомагатиме визначати точки, де облдержадміністрації можуть докладати зусилля для покращення ситуації.

"Тому ми обрали дворівневий індекс оцінки діяльності ОДА, у якому верхній рівень розраховуватиметься за галузевим принципом розподілу повноважень, а нижній - на основі набору параметрів для оцінки діяльності в кожній галузі, що можуть змінюватися за потреби", - наголосив Трофімов, який курує регіональну політику в ОП.

Найближчим часом концепція має бути презентована президенту України Володимиру Зеленському та затверджена урядом.

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