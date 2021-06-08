В ОП прокоментували можливість зберігання зброї бійцями тероборони

Так, використовувати і зберігати вдома добровольці зможуть тільки особисту мисливську зброю.

Як зазначили виданню в ОП, питання зберігання зброї залишається дуже чутливим.

"Держава підходить до неї максимально відповідально з урахуванням загроз, які можуть виникати у разі неконтрольованого обігу зброї. Тому головний фактор, яким ми керувалися - надійність зберігання зброї і недопущення його потрапляння в інші руки", - сказали РБК-Україна в ОП

В офісі президента нагадали про досвід 2014 року.

Сім років тому, як пояснили в президентській канцелярії, бойовики захопили арсенали правоохоронних органів на Донбасі. Але їм це не вдалося з військовими складами, наприклад, у Бахмуті та Маріуполі.

"Цей досвід показав, що у військових частинах і складах зберігання зброї є більш надійним", - впевнені в офісі.