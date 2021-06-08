В ОП прокоментували можливість зберігання зброї бійцями тероборони

Індивідуальною зброєю будуть забезпечені і "штатні" бійці територіальної оборони, і члени добровольчих формувань. Однак ця зброя буде зберігатися не у них, а в спеціально відведених місцях.
Про це РБК-Україна розповіли в Офісі президента.
Так, використовувати і зберігати вдома добровольці зможуть тільки особисту мисливську зброю.
Як зазначили виданню в ОП, питання зберігання зброї залишається дуже чутливим.
"Держава підходить до неї максимально відповідально з урахуванням загроз, які можуть виникати у разі неконтрольованого обігу зброї. Тому головний фактор, яким ми керувалися - надійність зберігання зброї і недопущення його потрапляння в інші руки", - сказали РБК-Україна в ОП
В офісі президента нагадали про досвід 2014 року.
Сім років тому, як пояснили в президентській канцелярії, бойовики захопили арсенали правоохоронних органів на Донбасі. Але їм це не вдалося з військовими складами, наприклад, у Бахмуті та Маріуполі.
"Цей досвід показав, що у військових частинах і складах зберігання зброї є більш надійним", - впевнені в офісі.
Детальніше про створення територіальної оборони в Україні - в матеріалі РБК-Україна "Армія добровольців. Як і навіщо у Зеленського вирішили створити національний опір".
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект Про Національний спротив. Появляться текст цього законопроекту.