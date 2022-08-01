В ОП анонсували телефонні переговори Зеленського та Байдена

Найближчим часом може відбутися розмова лідерів України та США - Володимира Зеленського та Джозефа Байдена. Організацією дзвінка займаються представники президентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОП України.
Це сталося у межах постійного діалогу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний, які провели телефонну розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, радником Президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.
Представники України проінформували американську сторону про оперативну обстановку та потреби нашої армії.
Андрій Єрмак, Дмитро Кулеба та Валерій Залужний відзначили вагомий внесок Сполучених Штатів у посилення обороноздатності України.
Нагадаємо, на початку березня в телефонному режимі Зеленський і Байден обговорили санкції проти РФ та надання оборонної підтримки нашій країні.
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