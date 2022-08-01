В ОП анонсували телефонні переговори Зеленського та Байдена

Найближчим часом може відбутися розмова лідерів України та США - Володимира Зеленського та Джозефа Байдена. Організацією дзвінка займаються представники президентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОП України .

Андрій Єрмак, Дмитро Кулеба та Валерій Залужний відзначили вагомий внесок Сполучених Штатів у посилення обороноздатності України.

Представники України проінформували американську сторону про оперативну обстановку та потреби нашої армії.

Це сталося у межах постійного діалогу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний, які провели телефонну розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, радником Президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Нагадаємо, на початку березня в телефонному режимі Зеленський і Байден обговорили санкції проти РФ та надання оборонної підтримки нашій країні.

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