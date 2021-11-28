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В ООС назвали умову, за якої відкривають вогонь на Донбасі

Автор: Сергій Пишкін

У ООС відповіли на можливі звинувачення щодо порушення мінських домовленостей. Назвали умови за яких військові відкривають вогонь на Донбасі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Зазначається, що засоби ураження калібром більше ніж 100-мм були відведені від лінії зіткнення. Водночас українські військові відкривають вогонь винятково у відповідь на обстріли з боку бойовиків Російської Федерації, коли виникає загроза життю та здоров’ю захисників та мирних мешканців.

"Об’єднані сили неухильно дотримуються мінських домовленостей", - пише пресслужба ООС.

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