В ООС назвали причину пожежі в Луганській області

Пожежа в Луганській області виникла в результаті обстрілу бойовиків із застосуванням трасуючих куль. Загальна площа загоряння становить 85 гектарів.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

За даними військових, наразі вдалося локалізувати пожежі в районі населених пунктів Підлісне, Артема, Болотене та Сєвєродонецьк. Продовжується гасіння вогню поблизу Новоолександрівки і Кряківки.

"На ділянках між населеними пунктами Половинкине - Байдівка і Артема - Малинове - Піщане військовослужбовці Збройних Сил України разом з представниками ДСНС відрізають шляху поширення вогню в будинки місцевих жителів", - додали в ООС.

До гасіння пожеж залучено 450 військовослужбовців ЗСУ, виділено 10 одиниць важкої інженерної та спецтехніки.

Нагадаємо, масштабні пожежі в Луганській області виникли вчора, 30 вересня. Раніше в Станично-Луганській райдержадміністрації заявили, що пожежі виникли через обстріли бойовиків.

Станом на ранок 1 жовтня жертвами пожеж в Луганській області стали чотири людини. У радіусі загоряння знаходиться 11 населених пунктів.