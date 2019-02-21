ТОВ "Вінницягаз Збут" подало в суд майже 150 позовів про стягнення боргів за газ

На 1 лютого поточного року кількість боржників досягло 317 тис. осіб

Из-за резкого роста задолженности ООО "Винницагаз Сбыт" подало в суд почти 150 исков о взыскании средств за потребленный газ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Задолженность потребителей газа Винницкой области перед предприятием в январе 2019 года выросла на 83 млн гривен. Общая сумма долга на 1 февраля 2019 года составила около 693 млн гривен. Это почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 99,4% задолженности приходится на население", - говорится в сообщении.

На 1 февраля текущего года количество должников достигло 317 тыс. человек. Почти 13,5 тысяч клиентов компании имеют средний долг более 5 тыс. гривен.

"ООО "Винницагаз Сбыт" постоянно работает над уменьшением суммы задолженности. Должникам направляются предупреждения, предлагаются варианты погашения долга частями и т.д. Однако, в крайних случаях компания вынуждена прибегать к крайним мерам. Так, на протяжении 2018 года из-за несвоевременной оплаты вынужденно было прекращено поставки энергоресурса 20,5 тыс. потребителей, которые задолжали компании почти 50 млн гривен. В течение января текущего года прекращена подача газа еще 11,3 тыс. потребителей", - говорится в сообщении.

В 2018 году в суд подано 139 исков о взыскании 1,3 млн. гривен задолженности за потребленный газ. Сейчас 79 из них на сумму почти 1 млн гривен судом удовлетворено. Еще 8 исков подано в январе этого года.

"При взыскании задолженности в судебном порядке потребитель платит не только сумму долга, но и судебные издержки и расходы по выполнению судебных решений. А это довольно значительные дополнительные суммы средств. - объясняет директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник - Чтобы этого избежать, потребитель может заключить с компанией соглашение о реструктуризации долга и платить его частями согласно составленного сторонами графика".

Также в пресс-службе отметили, что компания надеется на улучшение ситуации с расчетами за газ при запуске механизма монетизации субсидии и уменьшении объемов потребления на конец отопительного периода.