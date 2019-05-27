ТОВ "Харківгаз Збут" відкрив для клієнтів два нових онлайн-сервіси

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Оплата за газ здійснюється на рахунки зі спеціальним режимом використання в державному "Ощадбанку"

ТОВ "Харківгаз Збут" поповнив кількість онлайн-можливостей для клієнтів компанії двома новими сервісами. Існує 11 способів для безпечного проведення онлайн-платежів за газ. За допомогою чат-бота в Viber 7104ua, мобільних додатків 104 Mobile, 104 Mobile Light для смартфонів iPhone можна не тільки здійснити платіж, але і проконтролювати його зарахування та поточний баланс на особовому рахунку. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Паблік - аккаунт 7104ua в Viber, мобільний додаток для смартфонів 104 Mobile і мобільний додаток для iPhone 104 Mobile Light розроблені таким чином, щоб споживач мав можливість користуватися відразу декількома особовими рахунками, без ускладнень з додатковими реєстраціями. Це зручно коли клієнт ТОВ "Харківгаз Збут" має більше одного особового рахунку або допомагає в газових питанням своїм рідним. Через ці сервіси можливо сплатити за газ, проконтролювати надходження коштів на особовий рахунок та в зручний для себе час подивитися баланс на ньому", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, отримати електронний рахунок за послуги газопостачання, необхідні консультації по особовому рахунку можна в особистому кабінеті на сайті 104.ua.

"ТОВ "Харківгаз Збут" системно розширює можливості та сервіси для своїх клієнтів, щоб люди не стояли в чергах і не витрачали свій вільний час на поїздки в газову компанію. Зараз досить активно почали використовувати сервіси компанії і літні люди", - зазначила начальник відділу супроводу клієнтів ТОВ "Харківгаз Збут" Вікторія Олійник.

"Харківгаз Збут" звертає увагу своїх клієнтів, що оплата за газ здійснюється на рахунки зі спеціальним режимом використання в державному "Ощадбанку", які відкриті для прийому платежів від жителів Харкова та Харківської області. Якщо який-небудь сайт пропонує прийняти оплату за газ шляхом перерахування коштів з банківської картки споживача на невідому банківську картку, газова компанія просить ігнорувати шахраїв.

"Зараз здійснити онлайн-платежі за газ можливо через особистий кабінет на сайті 104.ua, Viber 7104ua, мобільні додатки 104 Mobile, 104 Mobile Light, інтернет-додаток "MEGABANK Online", платіжні системи iPay.ua, Portmone; Easy Pay, цифровий гаманець Masterpass, Приват24 і Ощад24", - йдеться в повідомленні.