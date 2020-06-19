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ТОВ «БІОСЕНС» присвоєно звання «КРАЩЕ ПІДПРИЄМСТВО КРАЇНИ 2019»

Новини » Прес-релізи     19.06.2020 - 15:11
ТОВ «БІОСЕНС» присвоєно звання «КРАЩЕ ПІДПРИЄМСТВО КРАЇНИ 2019»

Кожного року, команда Національного рейтингу якості товарів та послуг «Зірка Якості» визначає надійних виробників товарів та послуг.

Даний рейтинг представляє собою незалежну комплексну програму ранжування підприємств України, який будується на основі економічних даних обов’язкової фінансової звітності. Дана методика дозволяє зробити результати прозорими та прибрати всі можливі зовнішні фактори.

ТОВ «БІОСЕНС» присвоєно звання «КРАЩЕ ПІДПРИЄМСТВО КРАЇНИ 2019» за незмінно високу якість і досягнення переваги в бізнесі серед підприємств, що працюють в Україні!

ТОВ «БІОСЕНС» являється офіційним дистриб’ютором медичних продуктів європейських виробників Elekta, С-rad, MacroMedics в Україні.

Технологічне оснащення і модернізація у сфері медицини є найважливішою умовою розвитку ефективної системи охорони здоров’я України, тому основною метою компанії БІОСЕНС є впровадження новітніх медичних технологій в онкологічну клінічну практику.

Завдяки багаторічному досвіду і знанням команди професіоналів, надійному партнерству з провідними виробниками медичного обладнання, компанія БІОСЕНС пропонує інтелектуальні технології в онкології і нейрохірургії, включаючи комплексні клінічні рішення для українських спеціалістів.

Отримавши відзнаку Національного Рейтингу якості товарів і послуг «Зірка Якості» , який грунтується на базі офіційних даних Державних статистичних органів України, і виключає вплив людського фактору в ухваленні рішення, компанія БІОСЕНС довела, що є надійним партнером.

«Нам дуже приємно отримати дану нагороду, адже вона підтверджує високий рівень професіоналізму всієї нашої команди і те, що ми рухаємось у вірному напрямку», - прокоментувала Директор компанії Шептицька Алла Миколаївна.

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