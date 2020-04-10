ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ТОВ "АВІС - УКРАЇНА" долучається до борьби з коронавірусом COVID-19

Новини » Прес-релізи     10.04.2020 - 10:43
ТОВ "АВІС - УКРАЇНА" долучається до борьби з коронавірусом COVID-19

Враховуючи несприятливу ситуацію з поширенням в Україні захворювання на коронавірус COVID-19, ТОВ "АВІС - УКРАЇНА" впроваджує благодійну ініціативу, спрямовану на фінансування заходів з протидії коронавірусу.

Так, з 10 квітня 2020 р. ТОВ "АВІС – УКРАЇНА" розпочинає благодійний захід, в рамках якого кошти у сумі 1 (одна) гривня з кожного проданого десятка яєць курячих торгових марок "Косівщина", "КВОЧКИНО", "КОКОРАЙ", "ЕКАДАР", "ДИТЯЧІ", "ГОСПОДИН ПЕТУХОВЪ" спрямовуються на фінансування заходів з боротьби з коронавірусом COVID-19 та подолання наслідків пандемії.

Товариство активно опрацьовує напрямки благодійного фінансування, які охоплять задоволення першочергових потреб лікарень у медичному обладнанні, засобах індивідуального захисту медичних працівників, потреби у препаратах для лікування хворих на COVID-19, інші пріоритетні питання.

Орієнтовна тривалість благодійного заходу з 10 квітня по 10 травня 2020 року.

ТОВ "АВІС – УКРАЇНА" пропонує покупцям продукції, яка буде реалізовуватись в рамках благодійного заходу, надавати виробнику конкретні пропозиції щодо розподілу зібраних на благодійність коштів. Пропозиції просимо надавати в письмовому вигляді на адресу товариства, зазначену на сайті.

Лише спільними зусиллями зупинимо пандемію COVID-19!

Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся