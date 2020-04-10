ТОВ "АВІС - УКРАЇНА" долучається до борьби з коронавірусом COVID-19

Враховуючи несприятливу ситуацію з поширенням в Україні захворювання на коронавірус COVID-19, ТОВ "АВІС - УКРАЇНА" впроваджує благодійну ініціативу, спрямовану на фінансування заходів з протидії коронавірусу.

Так, з 10 квітня 2020 р. ТОВ "АВІС – УКРАЇНА" розпочинає благодійний захід, в рамках якого кошти у сумі 1 (одна) гривня з кожного проданого десятка яєць курячих торгових марок "Косівщина", "КВОЧКИНО", "КОКОРАЙ", "ЕКАДАР", "ДИТЯЧІ", "ГОСПОДИН ПЕТУХОВЪ" спрямовуються на фінансування заходів з боротьби з коронавірусом COVID-19 та подолання наслідків пандемії.

Товариство активно опрацьовує напрямки благодійного фінансування, які охоплять задоволення першочергових потреб лікарень у медичному обладнанні, засобах індивідуального захисту медичних працівників, потреби у препаратах для лікування хворих на COVID-19, інші пріоритетні питання.

Орієнтовна тривалість благодійного заходу з 10 квітня по 10 травня 2020 року.

ТОВ "АВІС – УКРАЇНА" пропонує покупцям продукції, яка буде реалізовуватись в рамках благодійного заходу, надавати виробнику конкретні пропозиції щодо розподілу зібраних на благодійність коштів. Пропозиції просимо надавати в письмовому вигляді на адресу товариства, зазначену на сайті.

Лише спільними зусиллями зупинимо пандемію COVID-19!