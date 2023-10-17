В ООН заявили, что отношения России и Северной Кореи вызывают "тревожность"

Отношения между Российской Федерацией и Северной Кореей вызывают беспокойство у ООН и всего мира.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спецпредставитель США из Северной Кореи Сон Ким, пишет Sky News.

По его словам, недавние поставки оружия между двумя странами были "опасными" и "дестабилизирующими".

Он отметил, что ООН и дальше продолжит работать над "противодействием незаконному (оружию массового уничтожения - ред.) и баллистическим ракетам Корейской Народно-Демократической Республики".

Что этому предшествовало

13 сентября диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились в России для обсуждения военного сотрудничества. До этого западные СМИ сообщали о намерениях КНДР передать России артиллерийские запасы и оружие в обмен на технологии.

В то же время, Economist утверждает о том, что Пхеньян уже больше части года поставляет Москве артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".

На днях координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея предоставила России одну тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами на фоне войны в Украине.

Также недавно появились спутниковые снимки, подтверждающие транспортировку вооружения из КНДР в Россию.

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