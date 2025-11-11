ua en ru
В ООН заявили, что без США решение климатических проблем в мире усложнится

США, Вторник 11 ноября 2025 06:17
В ООН заявили, что без США решение климатических проблем в мире усложнится Иллюстративное фото: карта ураганов (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Отсутствие США на международной климатической конференции в Бразилии скажется на решении климатических проблем в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя спикера Генерального секретаря ООН Фархана Хака во время брифинга в Нью-Йорке, которого цитирует пресс-служба ООН.

Фархан Хак заявил, что, очевидно, имеет значение, будут ли страны присутствовать на высоком уровне или нет.

По его словам, 194 страны плюс Европейский Союз зарегистрированы для участия в COP30.

"Поэтому все страны, кроме нескольких, участвуют. Но в конце концов, независимо от того, принимают ли страны участие на правительственном уровне или нет, этот кризис влияет на всех людей в мире", - подчеркнул он.

Также Хак отметил, что к нынешней конференции привлечен бизнес и представители различных общин.

"Поэтому мы считаем, что участие будет широким, независимо от решений, принятых небольшим количеством правительств", - добавил он.

Как сообщалось ранее, во время своей первой каденции в Белом доме президент США Дональд Трамп назвал изменение климата "мистификацией", вывел США из Парижского соглашения по климату и лишил приоритетов действия по климату в федеральном правительстве.

После переизбрания на второй срок Трамп заявил, что намерен пересмотреть политику США в отношении изменений климата. "Я хочу закрыть границу и хочу бурить, бурить, бурить", - сказал он о своих планах на первый день.

Решение климатического саммита 2024 года

Как писало РБК-Украина, прошлогодний климатический саммит COP29 состоялся в Баку. Во время саммита страны-участницы достигли соглашения, согласно которому на борьбу с изменением климата богатые страны будут давать бедным государствам деньги, но их недостаточно.

В итоговом документе сказано, что богатые страны согласились предоставлять не менее 300 млрд долларов в год до 2035 года, чтобы помочь бедным странам бороться с изменением климата.

В то же время ЕС, который и так является крупнейшим донорским блоком, ожидает, что ему придется взять на себя большую часть бремени, поскольку участие США сокращается.

