В ООН заявили, что без США решение климатических проблем в мире усложнится
Отсутствие США на международной климатической конференции в Бразилии скажется на решении климатических проблем в мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя спикера Генерального секретаря ООН Фархана Хака во время брифинга в Нью-Йорке, которого цитирует пресс-служба ООН.
Фархан Хак заявил, что, очевидно, имеет значение, будут ли страны присутствовать на высоком уровне или нет.
По его словам, 194 страны плюс Европейский Союз зарегистрированы для участия в COP30.
"Поэтому все страны, кроме нескольких, участвуют. Но в конце концов, независимо от того, принимают ли страны участие на правительственном уровне или нет, этот кризис влияет на всех людей в мире", - подчеркнул он.
Также Хак отметил, что к нынешней конференции привлечен бизнес и представители различных общин.
"Поэтому мы считаем, что участие будет широким, независимо от решений, принятых небольшим количеством правительств", - добавил он.
Как сообщалось ранее, во время своей первой каденции в Белом доме президент США Дональд Трамп назвал изменение климата "мистификацией", вывел США из Парижского соглашения по климату и лишил приоритетов действия по климату в федеральном правительстве.
После переизбрания на второй срок Трамп заявил, что намерен пересмотреть политику США в отношении изменений климата. "Я хочу закрыть границу и хочу бурить, бурить, бурить", - сказал он о своих планах на первый день.
Решение климатического саммита 2024 года
Как писало РБК-Украина, прошлогодний климатический саммит COP29 состоялся в Баку. Во время саммита страны-участницы достигли соглашения, согласно которому на борьбу с изменением климата богатые страны будут давать бедным государствам деньги, но их недостаточно.
В итоговом документе сказано, что богатые страны согласились предоставлять не менее 300 млрд долларов в год до 2035 года, чтобы помочь бедным странам бороться с изменением климата.
В то же время ЕС, который и так является крупнейшим донорским блоком, ожидает, что ему придется взять на себя большую часть бремени, поскольку участие США сокращается.