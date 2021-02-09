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В ООН з’ясували, звідки Північна Корея бере гроші на ядерну зброю

Новость на русском → Світ, Вівторок 09 лютого 2021 14:56
В ООН з’ясували, звідки Північна Корея бере гроші на ядерну зброю Фото: Кім Чен Ин спостерігає за запуском ракети (skynews)
Автор: РБК-Україна

Уряд Північної Кореї (КНДР) фінансує свою ядерну програму за рахунок діяльності на чорному ринку, що серед іншого включає в себе кібер-крадіжки, які за дванадцять місяців до листопада 2020 року принесли приблизно 316 мільйонів доларів США.

Про це йдеться у конфіденційному звіті ООН, поширеному серед членів Ради Безпеки, передає Sky News з посиланням на Associated Press.

Зазначається, що звіт зробили незалежні спостерігачі за санкціями проти КНДР та передали його членам Радбезу ООН 8 лютого.

Згідно з документом, Північна Корея "виробляла матеріал, що розщеплюється, підтримувала ядерні потужності та модернізувала свою балістичну ракетну інфраструктуру". Спостерігачі закликали Раду Безпеки запровадити санкції проти чотирьох північнокорейських чоловіків: Чое Сонг Чол, Ім Сонг Сун, Пак Хва Сонг і Хван Кіл Су.

Санкції Ради Безпеки ООН неухильно зростали після першого випробувального вибуху ядерного пристрою в КНДР в 2006 році, і сьогодні більшість експорту та імпорту країни стикаються з серйозними обмеженнями.

Згідно з доповіддю, Північна Корея все ще може ухилятися від санкцій ООН та розробляти свою зброю, а також незаконно ввозити рафіновану нафту, отримувати доступ до міжнародних банківських каналів та здійснювати "зловмисну ​​кібернетичну діяльність".

З 2015 по 2016 рік серія складних кібер-грабежів, націлених на глобальну службу обміну фінансовими повідомленнями SWIFT, дозволила північнокорейським хакерам з "Lazarus Group" викрасти мільйони доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні 2021 року ЗМІ дізналися, що Північна Корея представила новий тип балістичних ракет. Вони запускаються з підводних човнів. Північнокорейські державні медіа називають їх "наймогутнішою зброєю у світі".

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