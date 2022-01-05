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В ООН висловили занепокоєння через ситуацію в Казахстані

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Казахстан, Середа 05 січня 2022 19:53
В ООН висловили занепокоєння через ситуацію в Казахстані Фото: в ООН висловили занепокоєння через ситуацію в Казахстані (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Організація об'єднаних Націй із занепокоєнням стежить за ситуацією в Казахстані. Як заявили в офісі генсекретаря Антоніу Гутерреша, зараз важливо, щоб сторони утримувалися від насильства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Важливо, щоб всі сторони утримувалися від насильства", - повідомили в офісі генсека ООН.

Там зазначили, що загрози безпеці співробітникам ООН в Казахстані поки немає.

Нагадаємо, раніше в Євросоюзі закликали всі сторони конфлікту в Казахстані уникати ескалації насильства. " ЄС закликає поважати право на мирний протест в Казахстані, але демонстранти не повинні вдаватися до насильства. Євросоюз очікує, що влада Казахстану буде дотримуватися свободи ЗМІ і доступ до інформації", - наголошується в заяві.

Відзначимо, у Казахстані прямо зараз масштабні протести. Через заворушення у країні відключили провідний інтернет і голосовий зв'язок.

Про те, чому протестує Казахстан, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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