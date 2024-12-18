ООН впервые назвала агрессию РФ против Украины "захватнической войной"

Генассамблея ООН приняла 17 декабря резолюцию о нарушении прав человека в Украине. В документе впервые за все время назвали агрессию России "захватнической войной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины.

Резолюция резко осуждает преступления РФ против Украины, в частности, незаконное содержание под стражей гражданских граждан Украины, применение пыток и истязаний, а также дискриминация жителей временно оккупированных территорий. Причем ООН впервые назвала агрессию оккупантов "захватнической войной РФ против Украины".

"Принятие документа свидетельствует о том, что международное сообщество однозначно осуждает преступления российских оккупантов, а каждый акт насилия и нарушения прав человека получит надлежащую оценку и наказание", - подчеркнули в МИД.

За проголосовали 81 страна, воздержались 80, против - 14, а именно: Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Эритрея, Иран, Китай, Куба, Мали, Никарагуа, Нигер, Северная Корея, Россия, Судан и Зимбабве.

Этот документ призывает Россию прекратить захватническую войну и вывести все свои вооруженные силы с украинской территории.

Среди ключевых положений резолюции, в частности, осуждение продолжающегося пренебрежения Россией нормами международного права в области прав человека и международным гуманитарным правом. Документ также направлен на защиту и возвращение депортированных детей.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уже отреагировал на решение ООН.

"Благодарен Генеральной Ассамблее ООН и всем государствам-членам за принятие резолюции о нарушении Россией прав человека на временно оккупированных территориях Украины", - написал он в Telegram.