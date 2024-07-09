ua en ru
Вт, 09 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ООН об ударе РФ по "Охматдету": больница подверглась прямому попаданию

Вторник 09 июля 2024 16:15
UA EN RU
ООН об ударе РФ по "Охматдету": больница подверглась прямому попаданию Фото: больница "Охматдет" после обстрела 8 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Удар по детской больнице "Охматдет", который в Киеве, вероятно, был нанесен прямым попаданием российской ракеты.

Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам, был проведен анализ и исследование фото и видео материалов, по результатам которого в ООН и пришли к таким выводам.

"Анализ видеоматериалов и оценка, проведенная на месте инцидента, указывает на высокую вероятность того, что детская больница получила прямое попадание, а не получила повреждения от перехваченной системы вооружения", - заявила Белл.

Она также рассказала, что ее команда посетила место происшествия, однако не смогла сделать окончательный вывод, но ракета, похоже, была запущена Российской Федерацией.

"Персонал переместил детей в бункер вчера утром, когда впервые прозвучали сирены воздушной тревоги, иначе количество жертв было бы гораздо больше", - сказала она.

Обстрел Киева 8 июля

В понедельник, 8 июля, Россия нанесла массовый удар по Украине. В частности, был атакован Киев, где под удар попала детская больница "Охматдет".

Утром 9 июля в Киеве завершили аварийно-спасательные работы на территории "Охматдета". В то же время СБУ получила новые доказательства, свидетельствующие о том, что Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Охматдет Война в Украине
NEWS
"Укрэнерго" уменьшило объем отключений света до вечера
"Укрэнерго" уменьшило объем отключений света до вечера
DAILY
В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине
Роман Кот, Милан Лелич В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине