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ООН начала переговоры с Россией по зерновой сделке

Фото: в Женеве начались переговоры ООН с Россией по зерновой сделке (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Женеве начались переговоры между российской делегацией и высокопоставленными должностными лицами ООН по поводу недовольства Москвы соглашением по экспорту зерна из Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Переговоры проходят всего за восемь дней до того, как июльская сделка, заключенная при посредничестве ООН и Турции, должна быть продлена. Соглашение помогло предотвратить глобальный продовольственный кризис, открыв экспорт продуктов питания и удобрений из нескольких портов Украины на Черном море.

Москва заявила, что готова выйти из сделки, срок действия которой может истечь 19 ноября, если не будет достигнут прогресс в решении ее проблем. Россия приостановила свое участие в конце октября, но вернулась через четыре дня.

Россия заявил, что это ответ на атаку беспилотников на флот Москвы в Крыму, в которой обвиняет Украину. Киев не взял на себя ответственность и отрицает использование коридора безопасности зерновой программы в военных целях.

Представитель ООН в Женеве Алессандра Веллуччи сообщила, что руководитель отдела помощи ООН Мартин Гриффитс, который возглавляет переговоры по украинскому экспорту, и высокопоставленный торговый представитель ООН Ребека Гринспан встречаются с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым в офисе ООН в Женеве.

"Мы надеемся, что это обсуждение должно способствовать прогрессу, достигнутому в облегчении беспрепятственного экспорта продуктов питания и удобрений из Российской Федерации на мировые рынки", - сказала она на брифинге.

Веллуччи не упомянула, стоит ли на повестке дня продление сделки.

Напомним, Россия хочет, чтобы Запад ослабил ограничения в отношении государственного Россельхозбанка, чтобы облегчить экспорт российского зерна. Просьба была озвучена во время переговоров о продлении соглашения о поставках продовольствия из Украины.

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