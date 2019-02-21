ООН дозволила членам делегації Кім Чен Ина поїхати на зустріч з Трампом

Зустріч Трампа та Кім Чен Ина відбудеться 27-28 лютого

Комитет Совета Безопасности ООН разрешил членам делегации Северной Кореи, на которых распространяются санкции ООН, посетить Вьетнам для участия в саммите лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rappler.

Отметим, встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится 27-28 февраля.

О данном разрешении попросила вьетнамская сторона.

Речь идет о членах делегации, на которых распространяются санкции ООН, предусматривающие глобальный запрет на поездки в другие страны, правительствам которых, в свою очередь, запрещается предоставлять им визы для въезда.

Ранее сообщалось, что обсуждать смягчение со стороны Соединенных Штатов санкций против Северной Кореи президент Дональд Трамп готов после "реальных действий" со стороны КНДР.

Напомним, специальная комиссия ООН сообщила, что КНДР продолжает тайно развивать свою ядерную программу. Так, Пхеньян продолжает собирать, тестировать баллистические ракеты и использовать ядерный центр в Йонбене. Для сборки и тестирования баллистических ракет использует гражданские объекты, в частности аэропорты.