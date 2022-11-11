В ООН прогнозируют рекордный рост мировых затрат на импорт продовольствия

По данным ФАО, рост непропорционально сильно влияет на экономически уязвимые страны, и ожидается, что это продолжится в следующем году, даже несмотря на то, что общая ситуация с предложением сельскохозяйственной продукции немного улучшится.

"Это тревожные признаки с точки зрения продовольственной безопасности", - говорится в прогнозе.

В ФАО отметили, что объемы импорта продовольствия в странах с низким доходом сократятся на 10%, поскольку их расходы за импорт продовольствия за год практически не изменились, что указывает на растущие проблемы с доступностью.

"Импортеры сталкиваются с трудностями при финансировании растущих международных расходов, что может означать конец их устойчивости к более высоким международным ценам", - говорится в прогнозе ФАО.