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В ООН прогнозируют рекордный рост мировых затрат на импорт продовольствия

Фото: Продовольственная безопасность оказалась под угрозой (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Мировые расходы на импорт продовольствия 2022 году вырастут на 10% до рекордных 1,94 трлн долларов. Это окажет давление на беднейшие страны мира, которые, вероятно, смогли купить значительно меньшие объемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

По данным ФАО, рост непропорционально сильно влияет на экономически уязвимые страны, и ожидается, что это продолжится в следующем году, даже несмотря на то, что общая ситуация с предложением сельскохозяйственной продукции немного улучшится.

"Это тревожные признаки с точки зрения продовольственной безопасности", - говорится в прогнозе.

В ФАО отметили, что объемы импорта продовольствия в странах с низким доходом сократятся на 10%, поскольку их расходы за импорт продовольствия за год практически не изменились, что указывает на растущие проблемы с доступностью.

"Импортеры сталкиваются с трудностями при финансировании растущих международных расходов, что может означать конец их устойчивости к более высоким международным ценам", - говорится в прогнозе ФАО.

Мировые цены на продовольствие подскочили до рекордного уровня в марте после того, как Россия вторглась в Украину, которая является ключевым производителе зерновых и масличных культур. И хотя с тех пор цены несколько снизились, они остаются выше прошлогодних уровней.

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