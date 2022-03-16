ООН прогнозує збіднення 90% українців у разі затяжної війни

Ахім Штайнер, адміністратор ПРООН, сказав, що його агентство працює з Київським урядом, щоб уникнути найгіршого сценарію колапсу економіки. Програма спрямована на надання грошових переказів сім'ям на покупку продуктів харчування, щоб вижити, і утримати їх від втечі, підтримуючи основні послуги.

"Якщо конфлікт буде затяжним, якщо він буде продовжуватися, ми побачимо дуже значне зростання рівня бідності", - сказав Штайнер агентству Reuters.

"Очевидно, що крайнім кінцем сценарію є крах економіки в цілому. І це може в кінцевому підсумку призвести до того, що до 90% людей або опиняться за межею бідності, або піддадуться високому ризику (бідності)", - сказав він у своїй доповіді.

Межа бідності зазвичай визначається як купівельна спроможність від 5,50 до 13 доларів на людину в день, додав він. За його словами, до того, як Росія почала своє вторгнення 24 лютого, приблизно 2% українців жили нижче позначки в 5,50 долара.

"За нашими оцінками, до 18 років розвитку України можуть бути просто зведені нанівець протягом 12-18 місяців", - сказав Штайнер.