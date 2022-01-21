В ООН прийняли резолюцію, яка засуджує заперечення Голокосту

Генасамблея ООН підтримала внесену Німеччиною та Ізраїлем резолюцію, яка відкидає і беззастережно засуджує будь-яке заперечення Голокосту як історичної події. Резолюцію про Голокост підтримали 114 з 193 держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ООН .

"Генеральна Асамблея ООН відкидає і беззастережно засуджує будь-яке повне або часткове заперечення Голокосту як історичної події. Закликає всі держави-членів беззастережно відкидати будь-яке повне або часткове заперечення Голокосту як історичної події або будь-яке спотворення його історії і будь-які дії, що здійснюються з цією метою", - йдеться в прийнятій резолюції.

Її автори підкреслили, що нагадування про Голокост має служити застереженням про небезпеки, які несуть в собі ненависть, фанатизм, расизм і забобони.

Генеральна Асамблея ООН настійно закликала держави-члени і компанії, що володіють соціальними мережами, активно вживати заходів з тим щоб протидіяти використанню інформаційно-комунікаційних технологій для поширення матеріалів з метою пропаганди антисемітизму, заперечення Голокосту і спотворення його історії та сприяти виявленню інформації про такі матеріали.

У преамбулі резолюції наголошується, що під запереченням Голокосту "розуміється поширення і пропаганда ідей та інформації, що заперечують історичну реальність і масштаби винищення євреїв нацистами і їх посібниками під час Другої світової війни, відомого як Голокост або Шоа".