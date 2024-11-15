ООН предупреждает о новой волне перемещений населения в Украине из-за атак на энергосистему

Приближение зимы и продолжающиеся атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины могут спровоцировать новую волну массовых перемещений населения.
Об этом заявил координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Маттиас Шмале, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Реальная обеспокоенность заключается в том, что если они снова нанесут удар по энергетическому сектору, это может стать переломным моментом... для дальнейших массовых перемещений как внутри страны, так и за ее пределами", - отметил он.
С начала войны в феврале 2022 года более 6 млн украинцев вынуждены были покинуть страну, а 3,6 миллиона стали внутренне перемещенными лицами. Ситуация усугубляется тем, что около 65% энергетической инфраструктуры Украины сейчас отключено из-за атак. По словам Шмале, эта цифра выше, чем в предыдущие зимы.
Для предотвращения гуманитарной катастрофы ООН и ее партнеры реализуют План зимнего реагирования, включающий доставку топлива и предметов первой необходимости.
"Также были созданы убежища, известные как "пункты несокрушимости", где жители могут согреться и выпить чаю", - добавил Шмале.
Особое беспокойство вызывает ситуация в зонах, близких к линии фронта, таких как Харьков и Херсон.
"Мы достигли около половины из 1,7 миллиона человек, которые нуждаются в помощи, но нехватка финансирования ограничивает наши усилия", - сообщил он.
В этом году на гуманитарные нужды выделено 1,8 миллиарда долларов из необходимых 3,1 миллиарда, что меньше, чем в 2022 и 2023 годах.
Шмале призвал доноров не ослаблять поддержку Украины.
"Война еще не закончилась, и помощь остается критически важной", - подчеркнул он.
С начала полномасштабного вторжения Россия систематически атакует территорию Украины, уделяя особое внимание ее энергетической инфраструктуре. Почти каждую ночь российские войска запускают десятки беспилотников, нацеленных на объекты критической важности.
Международное энергетическое агентство (AIE) отмечает, что грядущая зима станет наиболее серьезным испытанием для Украины с начала российского вторжения.
По данным ООН, украинцам этой зимой придется столкнуться с отключениями электроэнергии, которые могут длиться от четырех до 18 часов в сутки.
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