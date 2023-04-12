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ООН подтверждает блокирование проверки судов в рамках "зернового соглашения"

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Стамбул, Среда 12 апреля 2023 11:38
ООН подтверждает блокирование проверки судов в рамках "зернового соглашения" Фото: ООН подтверждает блокирование проверки судов в рамках "зернового соглашения" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Ни одно судно в рамках Черноморской зерновой инициативы, которая обеспечивает экспорт украинского продовольствия, вчера так и не смогли проверить. В ООН ожидают, что проверки смогут начаться сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера генсека ООН Стефана Дюжаррика, которого цитирует Sky News.

"Совместный координационный центр вчера не смог провести проверки, поскольку сторонам нужно больше времени, чтобы достичь согласия по оперативным приоритетам", - заявил Дюжаррик.

Он напомнил, что в рамках договоренностей судна проверяются официальными лицами Украины, России, Турции и ООН в водах у побережья Стамбула, когда они входят и выходят из украинской территории. Но официальные онлайн данные показали, что вчера ни одно судно не проверялось.

"ООН тесно сотрудничает со всеми сторонами, учитывая беспокойство всех сторон", - добавил Дюжаррик.

Что произошло

Напомним, вчера в Мининфраструктуры сообщили, что "зерновое соглашение", разрешающее Украине экспортировать продовольствие через Черное море, находится в "критической ситуации" из-за действий России.

В частности, Украина подала названия трех судов для проверки. Но россияне их вычеркнули и подали другие суда из текущей очереди. Из-за таких действий представителей страны-агрессора ни одно судно не смогло продолжить свой путь, что равносильно блокаде со стороны Москвы.

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ООН Стамбул чорное море зерновой коридор
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