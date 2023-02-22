В ООН подтвердили гибель более 8 тысяч гражданских из-за российского вторжения

ООН подтвердила гибель более 8 тысяч украинцев за год полномасштабной войны. Кроме того, ранения получили не менее 13 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

ООН зафиксировала гибель не менее 8 006 гражданских, ранения получили как минимум 13 287 украинцев. Среди жертв по меньшей мере 487 детей, а 954 получили ранения.

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В организации подчеркивают, что реальное число погибших значительно выше, поскольку получить информацию с мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, трудно или почти невозможно.

"Многие сообщения о жертвах среди гражданского населения все еще ожидают подтверждения в других оккупированных районах Украины, в частности в таких городах как Мариуполь (Донецкая область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область)", - говорится в сообщении.

В ООН добавляют, что большинство зафиксированных потерь вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, включая обстрелы тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетными и авиаударами.

Кроме того, специалисты зафиксировали 707 атак россиян на медицинские объекты в Украине за прошлый год.

Фото: карта атак на больницы в Украине (attacksonhealthukraine.org)

Напомним, омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия отказалась передать список вывезенных из Украины детей, желающих вернуться.

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