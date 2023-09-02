ООН подготовила новые условия Кремлю для восстановления "зерновой сделки", - Анадолу

Наиболее важными элементами пакета являются включение в систему SWIFT европейской дочерней компании Российского сельскохозяйственного банка (Россельхозбанка) и выпуск замороженных активов российских компаний по производству удобрений в Европе.

Издание отмечает, что другие формулы, выдвинутые в качестве альтернативы соглашению, создают проблемы с точки зрения безопасности и затрат.

"Россия, которая заявляет, что обеспокоена тем, что зерно, направляется в развитые страны, предлагает отправить 1 миллион тонн зерна в Турцию, которая будет отправлена в наименее развитые страны после обработки в Турции при финансовой поддержке Катара", - говорится в материале.

Однако по сравнению с объемом операций Черноморского зернового предприятия, которое позволяет отгружать по всему миру около 33 млн тонн зерна за один год, 1 миллион тонн зерна, предлагаемый Россией, остается значительно ниже потребностей.

Отсутствие достаточного количества зерна для нуждающихся может привести к быстрому росту цен на рынках и спровоцировать глобальный кризис.

Выход России из зернового соглашения

В июле текущего года Российская Федерация заявила о выходе из зернового соглашения из-за якобы "невыполнения его условий". В частности страна-террорист начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

Турция, со своей стороны, пытается убедить Москву вернуться к соглашению, которое было заключено при посредничестве Анкары и ООН.

В частности, ожидается, что в ближайшее время Эрдоган посетит Москву, чтобы убедить Путина вернуться к "зерновой сделке".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.