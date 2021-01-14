В ООН відреагували на блокування Трампа в соцмережах

Фото: Дональд Трамп (facebook.com WhiteHouse)

Офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррик прокоментував блокування акаунтів президента США Дональда Трампа в соцмережах. Він зазначив, що всі заходи з боротьби з ворожими висловлюваннями мають відповідати міжнародним нормам прав людини.

Про це він заявив на брифінгу.

При цьому Дюжаррик сказав, що приватні корпорації не є учасниками відповідних міжнародних договорів.

"Існує основний принцип, згідно з яким всі заходи щодо стримування розпалюють ненависть висловлювань мають строго відповідати міжнародним нормам у галузі прав людини", - сказав Стефан Дюжаррик.

Він нагадав, що уряди країн несуть відповідальність в рамках підписаних ними договорів і статутів, включаючи Статут ООН, у відношенні до міжнародних прав людини.

"Інша справа приватні корпорації", - додав Стефан Дюжаррик.

За його словами, в питаннях бізнесу і прав людини є основний принцип ООН, згідно з яким "компанії несуть відповідальність за запобігання й усунення порушень прав людини, якщо вони відбуваються".

Нагадаємо, Twitter заблокував особисту сторінку американського президента на постійній основі.

Крім того, в соціальна мережа Twitter заморозила сторінку виборчого штабу чинного президента Дональда Трампа @TeamTrump. Дію облікового запису було припинено після заяви Трампа про те, що Twitter не змусить його замовкнути.

Також РБК-Україна писало, що акаунти Трампа в соціальних мережах Facebook і Instagram були заблоковані.