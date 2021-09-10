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ООН засуджує жорстоке поводження "Талібану" з мирними протестувальниками

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США , П'ятниця 10 вересня 2021 18:55
ООН засуджує жорстоке поводження "Талібану" з мирними протестувальниками Фото: ООН засуджує поводження талібів з мирними протестувальниками (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Управління ООН з прав людини засуджує поводження "Талібану" з мирними протестувальниками. Представники організації повідомляють про обшуки й побиття людей, які виходять на акції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Voanews.

За словами представника ООН з прав людини Равіни Шамдасані, таліби використовують жорстокі методи для подавлення протестів в Афганістані.

"Надходили також повідомлення про жорстокі побиття, і ми також отримували повідомлення про обшуки по домівках, щоб спробувати ідентифікувати тих, хто брав участь в певних акціях протесту", - відзначила Шамдасані.

Цього тижня представники "Талібану" заборонили несанкціоновані збори й наказали телекомунікаційним компаніям обмежити доступ до інтернету в деяких регіонах Кабулу.

Шамдасані додала, що до ООН надходила інформація про чотирьох вбитих людей під час акцій протесту, хоча, ймовірно, кількість жертв буде зростати.

"Талібан в даний момент контролює Афганістан, і ми закликаємо їх дотримуватися зобов'язань за міжнародним правом в області прав людини, якими зобов'язаний Афганістан", - заявила представник ООН з прав людини.

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ООН Талібан Афганистан
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