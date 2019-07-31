ООН засудила застосування сили проти протестувальників у Москві

Фото: мітинг у Москві twitter.com/Sergey_Elkin)

Було порушене основне право демонстрантів на свободу висловлення думок, постраждали 70 людей

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) стурбоване ситуацією в Росії із застосуванням поліцією насильства проти мирного протесту в Москві. Про це заявив офіційний представник комісаріату ООН Руперт Колвілл на брифінгу в Женеві, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

"Російська поліція, сдячи з усього, застосувала надмірну силу проти учасників акції протесту в центрі Москви 27 липня... Поліція повинна застосовувати силу лише пропорційно рівню небезпеки, якщо така є, і може вдаватися до цього заходу тільки в крайньому разі", - заявив Колвілл.

За його інформацією, ймовірно, постраждали 70 людей і було порушене основне право демонстрантів на свободу висловлення думок.

Представник комісаріату ООН підкреслив, що влада РФ має дозволити людям організовувати і брати участь у мирних зібраннях без обмежень.

УВКПЛ також стурбована повідомленнями про те, що деяким затриманим відмовили в їхньому праві звернутися до адвоката, позбавили води і їжі.

Крім того, Колвілл засумнівався у справедливості рішення Мосміськвиборчкому визнати недійсними сотні підписів на підтримку 57 політиків і відмовити їм у реєстрації.

Нагадаємо, російські суди вже винесли рішення про арешти щонайменше 40 осіб, затриманих на акціях у Москві напередодні виборів до Мосміськдуми.