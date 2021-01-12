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ООН звернулася до політичних лідерів США: не спонукайте прихильників до насильства

Нью-Йорк, Вівторок 12 січня 2021 21:22
ООН звернулася до політичних лідерів США: не спонукайте прихильників до насильства
Фото: Стефан Дюжаррик (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Дмитро Левицький

Організація Об'єднаних Націй звернулася до політичних лідерів країн світу, зокрема й США, після нещодавніх заворушень у Вашингтоні. ООН закликала лідерів не спонукати прихильників до насильства.

Про це на брифінгу заявив офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Також ООН закликала вирішувати всі розбіжності виключно конституційним шляхом.

"Наша позиція універсальна, коли ми говоримо про вибори в різних країнах світу. Ми закликаємо політичних лідерів не спонукати їх прихильників до насильства, а в разі розбіжностей вдаватися до встановлених конституцією механізмів", - сказав Дюжаррик.

Нагадаємо, минулого тижня у США відбулися заворушення біля Капітолія у Вашингтоні. Прихильники 45-го президента США Дональда Трампа влаштували протест через засідання Конгресу щодо затвердження результатів президентських виборів.

В ході протесту прихильники Трампа прорвалися в Капітолій та влаштували погром. В ході заворушень загинули п'ятеро людей, серед яких не тільки протестувальники, але й правоохоронець.

Як писало РБК-Україна, на події у Вашингтоні відреагував Папа Римський Франциск. Понтифік розповів, що був "дуже вражений" штурмом Капітолія.

Крім того, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що зла і засмучена штурмом Капітолію прихильниками Трампа.

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