В ООН назвали число жертв серед цивільних на Донбасі з початку 2020 року

З початку травня 2020 року в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано понад 10 випадків загибелі або поранення мирних жителів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Моніторингову місію ООН в Україні з прав людини.

Так, за перші 6 днів травня на Донбасі було зафіксовано 11 випадків загибелі або поранення цивільних осіб:

1 загиблий і 6 поранених в результаті артилерійських обстрілів і обстрілів з легких озброєнь і стрілецької зброї;

1 поранений в результаті мінного інциденту;

1 загиблий і 2 поранених в результаті поводження з вибухонебезпечним залишком війни.

Зокрема, в Олександрівці Донецької області поранення отримали чотири дівчинки, 2010 та 2013 року народження.

Крім того, 7 травня місія отримала повідомлення про вісім нових випадків поранень цивільних осіб в результаті артилерійських обстрілів і обстрілів з легких озброєнь в окупованих Голубівському та Саханці. Серед постраждалих двоє дітей. Однак поки ці випадки не підтверджено.

У місії ООН зазначили, якщо нові випадки підтвердяться, то загальна кількість жертв серед цивільних осіб за період з 1 січня по 7 травня 2020 року сягне 65. Так, з початку року загинули 9 цивільних та ще 56 отримали поранення. Ці показники перевищують більш ніж на третину кількість жертв за аналогічний період 2019 року.

"Ці цифри переламають позитивну тенденцію до скорочення нових випадків загибелі або поранення серед цивільних осіб, яку ми спостерігали до останнього часу", - наголосили в організації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійські бойовики 30 квітня та 1 травня здійснили обстріл населеного пункту Золоте-4, яке розташоване поблизу лінії зіткнення на Донбасі. Під ворожий обстріл потрапили житловий сектор та місцева школа.