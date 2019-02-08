В ООН назвали число загиблих працівників комунальних служб на Донбасі

Люди загинули при виконанні ремонтних робіт на мережі водопостачання

Вследствие вооруженных действий на Донбассе с 2014 года погибли девять работников коммунальных служб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу представительства Организации объединенных наций в Украине.

Также в ООН отметили, что еще более 20 человек получили ранения в результате обстрелов.

"Были убиты 9 и ранены 23 сотрудника коммунальных служб, обеспечивающих подачу воды миллионам жителей в зоне конфликта", - отметили в ООН.

Напомним, ранее в ООН сообщили, что по состоянию на 31 декабря 2018 года количество жертв вооруженных действий на Донбассе составляло от 40 до 43 тысяч. Из этого числа 12,8-13 тысяч - погибли. Это 3320 - гражданские, в том числе 298 пассажиров рейса MH17, сбитого 17 июля 2014. Еще 4 тысячи - это украинские военные и 5,5 тысяч представителей вооруженных формирований.