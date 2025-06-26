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ООН фиксирует рост преступлений против украинских детей

Нью-Йорк, Четверг 26 июня 2025 04:33
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ООН фиксирует рост преступлений против украинских детей Фото: генсек ООН Антониу Гутерреш (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Генсек ООН Антониу Гутерреш фиксирует рост количества преступлений против детей в мире. В частности, растет количество преступлений в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпредставителя генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджинию Гамбу на заседании Совбеза.

Гамба представила ежегодный отчет Гутерреша "Дети и вооруженный конфликт". В докладе зафиксирован значительный рост количества грубых нарушений прав детей в зонах вооруженных конфликтов в 2024-2025 годах.

По данным ООН, в Украине рост преступлений против детей составил 105% по сравнению с предыдущим периодом. Наибольший прирост таких нарушений зарегистрирован в Ливане (545%), Мозамбике (525%), Гаити (490%), Эфиопии (235%).

"Я глубоко обеспокоен резким ростом грубых нарушений против детей в Украине, в частности убийствами и увечьями детей, а также нападениями на школы и больницы", - сказал Гутерреш об Украине.

В 2024-2025 годах ООН задокументировала убийство 94 и ранения 577 детей. Ответственность за это "возлагается на российские вооруженные силы и связанные с ними группы". Также зафиксировано 559 атак на школы, 303 - на больницы.

В документе подтверждено, что многие украинские дети, вывезенные в Россию, до сих пор не найдены.

Генсек ООН повторно включил Вооруженные силы РФ в перечень государственных структур, которые нарушают права детей, так называемый "список позора".

Напомним, по данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабной войны в Украине в результате боевых действий и обстрелов пострадали более 2500 детей, из них 630 - погибли.

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