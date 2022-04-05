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ООН домовляється про гуманітарне перемир'я в різних частинах України

Фото: Штаб-квартира ООН в Нью-Йорку (un.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заступник генсека ООН з гуманітарних справ Мартін Гріффітс заявив, що провів переговори з Росією про гуманітарне перемир'я в різних частинах України. Він додав, що Москва вивчає цю пропозицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гріффітса в ході засідання Радбезу ООН.

"Я повернувся з Москви... Дуже важливо домогтися гуманітарного припинення вогню. Під час своїх зустрічей я обговорював, крім усіх можливостей вогню, питання гуманітарних коридорів", - сказав Гріффітс.

За його словами, Гуманітарні перемир'я повинні бути введені в різних частинах України. Представник ООН додав, що це дозволить врятувати численні життя. Гріффітс запевнив, що Росія прийняла ці пропозиції і вивчає їх.

"Завтра я планую візит в Україну, щоб обговорити ці ж питання з чиновниками в Києві. Я хочу побачити ситуацію на місці", - сказав заступник генсека ООН.

Нагадаємо, раніше Росія визнала вбивство десятків людей, які виходили з обложеного Маріуполя по гуманітарних коридорах.

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