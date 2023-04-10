Обновлен список лучших брокеров бинарных опционов по мнению экспертов Traders Union

Выбор надежного брокера бинарных опционов оказывает существенное влияние на успешность торговли. Ведь только хороший брокер может обеспечить прозрачность сделок, защиту от мошенников и хакеров, беспроблемный вывод прибыли, а также хорошие торговые условия.

Финансовые аналитики Traders Union исследовали рыночные офферы и составили рейтинг, в который вошли брокеры бинарных опционов с лучшими условиями. Эксперты также объяснили, что такое бинарные опционы и как они работают.

Что такое бинарные опционы и как ими пользоваться

Бинарные опционы позволяют зарабатывать на движениях цен активов, таких как валюты, акции, сырье и т.д. В таких финансовых опционах трейдеру нужно предусмотреть, возрастут или снизятся цены на определенный актив за заданный промежуток времени.

Примером может служить опцион на золото, где трейдер вкладывает деньги в прогноз движения цены на золото. Если динамика предусмотрена верно, пользователь получает выплату, которая обычно составляет от 60% до 90% от инвестированной суммы. Если предсказание окажется неверным, трейдер потеряет свои деньги.

Для начала работы с бинарными опционами нужно выбрать надежного брокера, предлагающего такой вид торговли, зарегистрироваться на его платформе и внести на свой счет определенную сумму денег. Далее нужно выбрать актив и сделать прогноз по его цене. Остается выбрать время и сумму инвестиции и сделать свою ставку, то есть открыть опцион.

После окончания сделки трейдер получает прибыль при удачном сценарии или теряет инвестицию при неудачном. Важно отметить, что торговля бинарными опционами достаточно рискованна, поэтому необходимо ответственно подходить к выбору брокера и стратегии торговли, пояснили в Traders Union.

Лучшие брокеры бинарных опционов по мнению аналитиков TU

В 2023 году рейтинг лучших бинарных брокеров возглавили следующие компании:

Raceoption занимает первое место в рейтинге и известен своим подходом к поддержке клиентов. Брокер предоставляет бесплатные обучающие материалы и поддержку клиентов 24/7, что помогает трейдерам развиваться и улучшать свои навыки. Кроме того, Raceoption предоставляет клиентам возможность торговать разными типами опционов.

На втором месте находится QUOTEX — брокер, не взимающий комиссий за пополнение, вывод средств и обслуживание счета, а предлагает большой выбор торговых инструментов и удобную, интуитивно понятную торговую платформу.

Третье место в рейтинге занимает Pocket Option, отзывы о котором вместе с подробным обзором можно найти на официальном сайте TU. Брокер имеет большой выбор опционов и предоставляет клиентам возможность торговать на разных рынках. Брокер известен своей низкой минимальной суммой депозита, что позволяет даже новичкам с небольшим бюджетом участвовать в торговле. Отличается быстрой и простой регистрацией и выводом средств без задержек.

Полный рейтинг состоит из 20 позиций, в список лучших компаний вошли также Binarium, Deriv, IQOption и другие брокеры, которые сделают бинарный трейдинг комфортным и безопасным.