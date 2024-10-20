Обновленный меморандум с МВФ предполагает постепенное повышение коммунальных тарифов

"Потенциальные меры реформ, как только позволят условия, включают дополнительное постепенное повышение тарифов (с учетом новой тарифной методологии и социальных соображений во время войны)", - говорится в документе.

Украинские чиновники также ожидают "внешнего финансирования и предоставления прозрачной и исключительной прямой бюджетной поддержки энергетическим государственным предприятиям в ожидании доступных бюджетных ресурсов".

Как отмечается в меморандуме, после окончания войны повестка дня реформ в энергетическом секторе, в частности, потребует восстановления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках газа.

"Кроме того, обеспечение устойчивости системы и сокращение квазифискальных обязательств потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию в целях возмещения затрат, при этом выделяя адекватные и целенаправленные ресурсы для защиты уязвимых домохозяйств", - говорится в меморандуме.

Согласно документу, Кабинет министров Украины примет дорожную карту для постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии с планом реализации с указанием сроков на период после военного положения. Дорожная карта будет основана на техническом анализе финансового состояния сектора в координации с Европейской комиссией.

Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.