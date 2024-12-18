Обновленный электрический кроссовер Skoda Enyaq показали на первых официальных изображениях

Судя по изображениям, Enyaq примеряет новый фирменный стиль Modern Solid, главная примета которого - перекроенное лицо Tech Deck Face с двухэтажной оптикой и единой полосой на всю ширину передка.

Также заявлено появление продвинутых матричных фар, темного декора и нового зеленого цвета кузова Olibo. При этом новый передок не только освежит внешний вид кроссовера, но и позволит улучшить его аэродинамику, что положительно скажется на дальности хода. Кстати, купеобразная версия и так считается самой аэродинамичной моделью во всей модельной гамме чешского бренда.

Наверняка будут и технические изменения, но о них пока не сообщается. Сейчас Skoda Enyaq предлагается в версиях с задним (170 или 286 л.с.) и полным приводом (286 или 340 л.с.), емкость тяговой батареи - 55 или 82 кВт*ч. Премьера обновленного семейства Skoda Enyaq состоится в следующем году.