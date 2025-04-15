Обновленная карта фронта: РФ атаковала с воздуха 119 раз, ВСУ дали отпор на всех направлениях

Вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 119 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 191 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 3275 дронов-камикадзе и осуществили 6590 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов:

Осоевка, Мазеновка, Краснополье, Миропольское, Проходы, Угроиды, Михайловское, Петрушевка, Рясное, Малая Рыбица и Степок Сумской области;

Слатино, Уды Харьковской области;

Яблоновка, Новая Полтавка, Гродовка, Александро-Калиново Донецкой области;

Гуляйполе, Железнодорожное, Степногорск, Новоандреевка Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Купянском направлении за сутки произошла одна атака оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника неподалеку Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Екатериновка, Грековка, Зеленая Долина, Торское, Белогоровка и Григорьевка.

На Северском направлении, в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка, противник трижды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения вблизи населенных пунктов Часов Яр, Андреевка и в направлении Майского.



На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку населенных пунктов Озаряновка и Торецк.



На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Котляровка, Богдановка и Андреевка.



На Новопавловском направлении враг семь раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь и Разлив.



На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Степное, Лобково и Малые Щербаки.



На Приднепровском направлении наши защитники отбили две вражеские попытки продвижения вперед.



На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 17 боестолкновений. Враг нанес 56 авиационных ударов, сбросил 89 управляемых бомб, совершил 436 артиллерийских обстрелов, в том числе 26 - из реактивных систем залпового огня.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два средства противовоздушной обороны, четыре пункта управления, восемь артиллерийских средств, три РЛС/РЕБ и два других важных объекта противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 20 боевых бронированных машин, 68 артиллерийских систем, две РСЗО, два средства ПВО, 147 дронов оперативно-тактического уровня и 210 единиц автомобильной техники.