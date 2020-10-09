На онлайн-засіданні парламенту Данії невідомий видав себе за Тихановську

Фото: Світлана Тихановская (facebook.com)

Під час онлайн-засідання комітету з питань зовнішньої політики парламенту Данії до зустрічі долучилась нібито білоруська опозиционнерка Світлана Тихановська. В ході засідання з'ясували, що участь у зустрічі бере стороння людина.

Про це повідомили на сайті парламенту Данії.

Так, спочатку у "Тихановсько]" були пробеми з камерою і її не було видно на екрані. Після 40 хвилин зустрічі учасники з'ясували, що щось не так і перервали засідання.

У ході зустрічі обговорювалася нинішня політична ситуація в Білорусі. Розглядалися форми підтримки білоруського народу в боротьбі за демократію і права людини.

Через інцидент розпочато розслідування.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель провела зустріч з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Також РБК-Україна писало, що Тихановська хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак у Путіна заявили, що такої зустрічі не буде.