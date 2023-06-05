Онлайн и без открытия счета: быстрое согласование кредита для ФЛП в ПУМБ

Получить кредит для ФЛП на развитие бизнеса в Первом Украинском Международном Банке (ПУМБ) стало просто как никогда.

Теперь все физические лица-предприниматели могутлегко подавать заявки и получать решения по займу «всеБІЗНЕС» в сумме до 500 тыс. грн независимо от наличия открытого счета в банке.

Весь процесс подачи полностью дистанционный и не займет больше пары минут. Все, что нужно сделатьпредпринимателю для получения решения о финансировании – это заполнить краткую анкету на сайте ПУМБ.

Такой подход стал возможным благодаря реализацииавтоматизированного процесса сбора и обработкиданных клиента, позволяющего быстро принять решение по заявке только по выписке со счета из другого финучреждения.

После утверждения суммы кредита все, что нужносделать дальше – это открыть текущий счет ФЛП в ПУМБ и подписать кредитный договор. И это все также онлайн в интернет-банкинге ПУМБ Digital Business – без отделений и бумаг!

До сих пор подать заявку на кредит «всеБІЗНЕС» предприниматели могли только после открытиятекущего счета в банке, в личном кабинете ПУМБ DigitalBusiness. Сегодня ПУМБ предложил ФЛП уникальноедистанционное решение, позволяющее еще проще получить решение по кредиту.

Напомним, кредит «всеБІЗНЕС» - это удобный онлайн-заем в размере до 500 тыс грн и в срок до 2 лет, не требующий залога и поручительства. Предпринимателимогут оформить его еще с прошлой осени, направив дополнительное финансирование на развитиесобственного дела.