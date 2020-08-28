Онлайн сервісами "Закарпатгаз Збуту" користуються понад 100 тисяч споживачів

В період карантинних обмежень значно зросла кількість закарпатців, які для вирішення газових питань використовують Особистий кабінет на сайті 104.ua, а також чат-боти 7104ua в месенджерах Viber та Telegram.

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Закаопатгаз Збут".

"Якщо на початку року цими сервісами користувалися 90 тисяч клієнтів ТОВ "Закарпатгаз Збут", то станом на 1 серпня їх кількість сягнула 111 тисяч. Найпопулярнішим серед споживачів газу на Закарпатті залишається Особистий кабінет на 104.ua. Станом на 1 січня 2020 року було зареєстровано 81173 закарпатця, а 1 серпня Особистим кабінетом вже користувалося більше 92 тисяч жителів області", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що чат-бот у Viber використовують понад 18,7 тисяч закарпатців. Це удвічі більше, ніж було на початку року. Чат-бот у месенджері Telegram запустили нещодавно, число його користувачів також постійно зростає.

"Кількість клієнтів, які користуються онлайн сервісами "Закарпатгаз Збуту", збільшується щомісяця. Нині у нас працює ряд дистанційних сервісів, за допомогою яких закарпатці можуть переглянути історію споживання та оплат, передати показники лічильника, звірити особові рахунки, сплатити за газ, – розповідає директорка ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець. – Використання цих платформ дозволяє не лише уникати масових скупчень в період карантину, а й економити час та кошти. Адже при оплаті через онлайн сервіси застосовується найменша банківська комісія".

В компанії нагадують, що в період карантинних обмежень було впроваджено експрес-реєстрацію на сайті 104.ua, яка дозволяє створити Особистий кабінет за допомогою всього одного дзвінка.

Для експрес-реєстрації на сайті 104.ua потрібно:

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