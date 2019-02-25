Онлайн-сервіс "Криворіжгазу" використовують майже 79 тис. споживачів

Клієнти через "Особистий кабінет" можуть дізнатися свій баланс, роздрукувати рахунок за газ, внести оплату

Клиенты "Криворожгаза" уже более четырех лет используют преимущества сервиса "Личный кабинет" на сайте 104.ua. За это время его пользователями стали почти 79 тыс. потребителей, сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, только в прошлом году их количество выросло на 25%.

Согласно сообщению, на данный момент пользователями сервиса "Личный кабинет" является каждое четвертое домохозяйство Кривого Рога и Криворожского района. В нем можно узнать свой баланс, распечатать счет за газ, внести оплату, передать показания счетчика, а также дистанционно обратиться к специалистам газовой компании с вопросом, жалобой или предложением.

"В 2018 году через "Личный кабинет" клиенты ПАО "Криворожгаз" передали показания счетчиков 381 тыс. раз. Кроме этого у потребителей также есть возможность не выходя из дома получить онлайн консультацию. Этой возможностью в прошлом году воспользовались более 7 тыс. потребителей", - говорит начальник управления клиентского сервиса Анастасия Озерян.

Чаще всего потребители передают показания счетчиков по телефону. В прошлом году операторы контакт-центра обработали более 120 тыс. звонков с показаниями счетчиков от клиентов компании. Клиенты "Криворожгаза" также 125 тыс. раз присылали показания приборов учета газа с помощью СМС, более 11 тыс. раз - с помощью голосового меню, более 6 тыс. раз - с помощью электронной почты.

При этом ПАО "Криворожгаз" имеет право контролировать правильность переданных показаний потребителем. Для этого, один раз в полгода, показания приборов учета фиксируются контроллерами компании и подтверждаются подписью потребителя. На сегодняшний день в ПАО "Криворожгаз" работают 42 контроллера, которые в 2018 году сняли контрольные показания с почти 250 тыс. приборов.

Как отмечается, основной сферой деятельности ПАО "Криворожгаз" является распределение природного газа. На сегодняшний день уровень газификации города составляет 98%. Природный газ получают почти 300 000 семей и 900 предприятий, учреждений и организаций. Крупнейшими потребителями являются предприятия горно-металлургического комплекса: АрселорМиттал Кривой Рог, предприятия группы Метинвест, Евраз Сухая Балка. ПАО "Криворожгаз" входит в реестр крупных налогоплательщиков в Днепропетровской области и ежегодно платит в бюджеты различных уровней более 65 млн. гривен.